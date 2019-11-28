Турист из России погиб, занимаясь снорклингом в Таиланде

Мужчину пытались реанимировать медики, однако он скончался по дороге в госпиталь.

В Таиланде во время плавания на поверхности моря с маской и дыхательной трубкой утонул турист из Оренбурга. Об этом сообщает The Phuket News.

По информации издания, 28-летний россиянин Руслан А., отдыхавший в Пхукете, отправился на дневную экскурсию на остров Майтон, Коралловый остров и Рача Яй.

Инцидент произошёл в заливе Пакок на острове Рача Яй, где туристы занимались снорклингом. Они плавали с масками и трубками, когда гид обратил внимание на то, что молодой человек не двигается.

Руслана А. срочно вытащили на берег, где ему оказали первую медицинскую помощь. Кроме того, была вызвана ​​карета скорой помощи. Однако попытки медиков реанимировать россиянина не увенчались успехом, он скончался по дороге в госпиталь. Как впоследствии сообщили медики, смерть мужчины наступила в результате утопления.

Как уточнил капитан отделения полиции Чалонга, российское посольство и страховая компания были проинформированы об инциденте.