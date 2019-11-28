Турист из России погиб, занимаясь снорклингом в Таиланде

В Таиланде во время плавания на поверхности моря с маской и дыхательной трубкой утонул турист из Оренбурга. Об этом сообщает The Phuket News.
По информации издания, 28-летний россиянин Руслан А., отдыхавший в Пхукете, отправился на дневную экскурсию на остров Майтон, Коралловый остров и Рача Яй.
Инцидент произошёл в заливе Пакок на острове Рача Яй, где туристы занимались снорклингом. Они плавали с масками и трубками, когда гид обратил внимание на то, что молодой человек не двигается.
Руслана А. срочно вытащили на берег, где ему оказали первую медицинскую помощь. Кроме того, была вызвана карета скорой помощи. Однако попытки медиков реанимировать россиянина не увенчались успехом, он скончался по дороге в госпиталь. Как впоследствии сообщили медики, смерть мужчины наступила в результате утопления.
Как уточнил капитан отделения полиции Чалонга, российское посольство и страховая компания были проинформированы об инциденте.
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