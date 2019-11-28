Ресторан Ольги Бузовой оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за алкоголя

Ресторан телеведущей Ольги Бузовой оштрафовали за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщает Mash.

Как уточняется, проверка не обнаружила документов в заведении на Цветном бульваре, принадлежащем певице. Департамент торговли Москвы подал иск в Арбитражный суд. Штраф за нарушение оценили в 100 000 рублей. После инцидента ресторан закрылся.

Лайф писал, что летом прошлого года Бузова открыла несколько ресторанов Buzfood в Москве, однако недавно они закрылись. Ранее стало известно, что она решила открыть водочный бизнес и уже подала заявку в базу патентов для регистрации соответствующих товарных знаков.