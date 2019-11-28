Глава ОКР: Никакой речи о нейтральном флаге на Олимпиаде быть не может

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков по итогам заседания заявил, что никакой речи о выступлении нашей сборной на Олимпиаде под нейтральным флагом не идёт.

— Никакой речи о нейтральном флаге быть не может. Если внимательно изучить Олимпийскую хартию, то можно найти раздел, который чётко регламентирует вещи, связанные с флагом, гимном национальных олимпийских комитетов, — ответил на вопрос Лайфа Поздняков.

По его словам, ОКР продолжает в штатном режиме готовиться к летним ОИ-2020 в Токио.

— Комитет является полноценным и полноправным участником движения и имеет такие же права, как и комитеты других стран. Претензий к нам нет со стороны ни одной международной спортивной организации. Согласно Олимпийской хартии, соревнуются не страны, а спортсмены — представители направляющих их комитетов, — добавил глава ОКР.

Напомним, WADA опубликовало на своём сайте рекомендации по введению жёстких санкций в отношении России. Нас могут лишить права проведения крупных спортивных соревнований и участия в них, включая футбольные Евро-2020 и финал Лиги чемпионов. Это также может означать выступление сборной под нейтральным флагом на ОИ. Само заседание исполкома WADA, где будет принято решение, состоится 9 декабря.