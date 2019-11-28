В Московском зоопарке родились детёныши альпака Марс и Халва

Московский зоопарк рассказал о малышах альпака, которые родились с разницей в месяц, в посте в "Инстаграме".
Самца чёрного цвета, родившегося 11 октября, назвали Марс, а девочке с рыжим мехом, которая появилась на свет 5 ноября, дали имя Халва.
Пока детёныши проводят всё своё время возле матерей, полностью самостоятельными они станут через год.
— У новорождённых один отец — десятилетний самец по кличке Жора, а вот матери разные: у Марса — кроткая и спокойная Кира, а у Халвы — красавица Милка с огненно-рыжим мехом и бойким характером, — говорится в посте.
В зоопарке отмечают, что в этом году детёныши альпака появились позже, чем обычно.
Сейчас зоологи тщательно следят за их самочувствием и за тем, чтобы альпака чувствовали себя максимально комфортно.
Марс и Халва уже прошли свой первый ветеринарный осмотр и получили необходимые прививки и уколы витаминов, добавили в зоопарке.
— Детёныши вполне здоровы и гармонично развиваются. Пока что основу их рациона составляет питательное материнское молоко, — рассказали сотрудники об альпака.
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