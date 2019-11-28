Гурман "завёл" 700 паразитов в мозгу и лёгких из-за непрожаренного мяса

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Житель города Ханчжоу в китайской провинции Чжэцзян стал носителем 700 ленточных червей после того, как съел блюдо, в котором была полусырая свинина. Об инциденте сообщает Daily Mail.

<p>Фото © <a href="http://www.cmm.zju.edu.cn/index.php?web=chinese" target="_blank">ZJU 1st Hospital</a></p>

Позже выяснилось, что в непрожаренном мясе были личинки свиного цепня. Мужчина обратился к медикам с жалобой на частые обмороки и приступы судорог. После того как ему сделали МРТ, оказалось, что его мозг и лёгкие кишат паразитами. Врачи выписали ему курс противопаразитарных препаратов и назначили лечение, снижающее побочные эффекты от таблеток.

К настоящему моменту пациент лечится больше недели. Теперь ему предстоит сдать анализы.

Лайф писал, что в Китае хирурги извлекли из мозга любителя мяса с кровью 10-сантиметрового ленточного червя.

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