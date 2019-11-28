Суд взыскал с Церетели 29 миллионов рублей в пользу Правительства Москвы

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Фото © Гавриил Григоров / ТАСС

Столичный арбитражный суд по иску властей Москвы принял решение взыскать со знаменитого скульптора Зураба Церетели около 29 миллионов рублей неустойки.

— Взыскать с индивидуального предпринимателя Церетели З.К. в пользу Департамента городского имущества Москвы неустойку в размере 28 986 000 рублей, — цитирует издание РИА "Новости" судью.

Спор возник из-за долга Церетели по аренде участка площадью 26 900 квадратных метров на Авиамоторной улице. Договор заключался 29 сентября 2003 года.

В прошлом году суд в Москве взыскал с Церетели более 530 тысяч рублей за самострой.

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