Автобус с детьми попал в ДТП под Ростовом — видео

Два человека пострадали в результате столкновения школьного автобуса и легкового автомобиля в Ростовской области. Лайф публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно остатки капота и смятый салон автомобиля. Вокруг машины собралась толпа. Судя по виду стоящего чуть поодаль автобуса, удар пришёлся на боковую сторону.

Источник сообщил, что дети не пострадали, а водителя и пассажира ВАЗ-2110 зажало. На место вызвали бригаду скорой помощи. По данным собеседника Лайфа, автобус не пропустил машину и та врезалась в него.