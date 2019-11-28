В Москве поймали лжетренеров личностного роста, заработавших 19 миллионов

Женщинам, которые организовывали тренинги, не имея соответствующей лицензии, грозит лишение свободы до пяти лет.

В Москве задержали женщин, проводивших тренинги личностного роста, не имея нужной лицензии. За пять лет незаконной деятельности они заработали 19 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

— В отношении трёх женщин возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в незаконном предпринимательстве организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, — сообщила представитель столичного главка СКР Юлия Иванова "Интерфаксу".

В сентябре 2014 года женщины, не имея лицензии на образовательную деятельность, организовали тренинговый центр "Лайф проджект". Они разработали программу, состоящую из трёх ступеней, и разместили информацию о центре в Интернете.

По данным следствия, в результате проведения тренингов личностного роста задержанные заработали более 19 миллионов рублей. В рамках расследования проведены обыски в домах женщин, где были изъяты деньги и предметы, имеющие значение для дела.

Иванова добавила, что женщинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Статья, по которой проходят задержанные, предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

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