Сенатор одобрил идею о признании в России 31 декабря выходным днём

Он считает, что предложение официально сделать последний день года нерабочим не лишено смысла.

Представленный депутатами Госдумы законопроект о выходном 31 декабря хорошо прописан и может получить поддержку. Такую точку зрения высказал глава одного из комитетов Совета Федерации Валерий Рязанский, беседуя с телеканалом "360".

— Проект федерального закона прописан достаточно хорошо. Концепция закона, в общем, понятная: сделать так, чтобы каждый раз не принимать каких-то дополнительных решений по 31-му числу. То рабочий, то нерабочий, то праздничный, то предпраздничный… На мой взгляд, это инициатива, которую могут поддержать, — отметил сенатор.

Рязанский добавил, что предложение сделать 31 декабря выходным не лишено смысла. Он напомнил об очередях в транспорте и суете, которая ежегодно наблюдается в день праздника.

Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря.