Аноним "заминировал" московские суды. Эвакуируют Тверской, Мещанский и Басманный

Сообщения с угрозами также получили в Останкинском и Кузьминском судах. Таким образом, в четверг была парализована работа всех пяти столичных учреждений.

В Москве экстренно эвакуируют людей из здания, где находятся Тверской, Мещанский и Басманный суды. Все заседания в них были прерваны. Судебные приставы просят всех выйти из здания и отойти на 50 метров.

Кроме того, из-за анонимного сообщения о минировании остановлена работа Останкинского и Кузьминского судов. Туда также выехали наряды оперативных служб.

Отметим, что в Мещанском суде сегодня должны были продолжиться слушания по делу "Седьмой студии". На заседании в четверг к представлению доказательств и допросу свидетелей должна была перейти защита. А в Тверском суде планировалось продолжить слушания по делу о массовых беспорядках в Москве.