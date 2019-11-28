Почти две трети россиян считают символом страны медведя

Несогласные с этим мнением аргументировали свой ответ тем, что хищник слишком грубый.

65% россиян считают медведя символом России. Результаты соответствующего опроса опубликовал фонд "Общественное мнение" (ФОМ).

Отмечается, что 18% респондентов не согласны с подобным мнением, а ещё 17% не смогли определиться с ответом.

— Одни считают, что медведь символизирует миролюбивую силу, другие — что "он выражает свирепость", "сильный и злой". Противники символа чаще всего говорят о грубости медведя, — пояснили эксперты.

В ФОМ также отметили, что большая часть опрошенных, считающих хищника символом страны, аргументировала ответ тем, что он большой, сильный и могучий, как Россия.