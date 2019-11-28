Ещё одному российскому актёру запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Артист планировал принять участие в кастинге для одного из украинских сериалов, но теперь в течение трёх лет он не сможет попасть на территорию страны.

Украинские пограничники не пропустили на территорию Незалежной российского актёра из-за того, что ранее он ездил в Крым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется, мужчине запретили ездить на Украину в течение трёх следующих лет. Фамилию и имя артиста при этом не уточнили.

— Очередного российского актёра театра и кино не пропустили на Украину пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта Киев вчера в пункте пропуска Борисполь. Гражданин РФ прибыл рейсом из Минска. Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию Автономной Республики Крым через закрытые пункты пропуска, — отметили в ведомстве.

Представители погранслужбы заявили, что актёр планировал принять участие в кастинге для одного из украинских сериалов.

Напомним, только с начала текущего года украинские пограничники отказали во въезде более чем трём тысячам граждан России и почти 20 деятелям культуры и искусства, которые якобы "нарушили украинское законодательство". Чаще всего украинские власти аргументировали отказ на въезд тем, что россияне посещали Крымский полуостров. Запрет коснулся и многих звёзд, среди которых оказалась и Дана Борисова.