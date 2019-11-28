Силуанов предложил сократить число надзорных органов

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил рассмотреть вопрос о сокращении количества надзорных органов одновременно с реализацией "регулярной гильотины". Об этом первый вице-премьер заявил во время заседания Правительства России.
— Очень много надзорных органов, и, может быть, нам одновременно с "регуляторной гильотиной" посмотреть ещё раз на предмет сокращения их количества, — цитирует министра ТАСС.
При этом Силуанов добавил, что данное решение вписывается в ряд ранее принятых, которые касались оптимизации количества государственных служащих.
Отметим, что данную идею одобрил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В частности, по его словам, "разумным" является объединение надзорных и контролирующих организаций в том случае, если их функции дублируются.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram