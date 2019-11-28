Актёр из новых "Звёздных войн" забыл сценарий под кроватью при переезде

Позже ценные страницы нашла уборщица, которая выставила их на аукцион примерно за 85 долларов.

Актёр, известный по роли Финна в фильмах трилогии-сиквела "Звёздных войн", Джон Боейга признался, что это он потерял сценарий нового фильма фантастической киносаги, который позже был выставлен на онлайн-аукционе. Об этом он рассказал на телепередаче Good Morning America на телеканале ABC.

В понедельник на этой же передаче режиссёр новой картины космической киноэпопеи "Скайуокер. Восход" Джей Джей Абрамс рассказал, что сотрудники киностудии Disney обнаружили на онлайн-аукционе eBay копию сценария. Режиссёр заверил, что они вернули её, прежде чем кто-то успел совершить покупку.

Джон Бойега признался, что сценарий оказался в продаже по его вине.

— Я переезжал и оставил его под кроватью. Понимаете, я просто подумал: оставлю-ка я его под кроватью. Утром проснусь, заберу его и начну переезд. Но ко мне пришли друзья, и мы закатили небольшую вечеринку, а сценарий — он так и остался там лежать, — рассказал актёр.

Спустя несколько недель сценарий был найден уборщицей, которая выставила его на аукцион примерно за $85. Актёр добавил, что, "очевидно, она не знала его настоящей стоимости".

Девятый эпизод киноэпопеи "Звёздные войны" выйдет на экраны 20 декабря 2019 года.

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