Самолёт с Шойгу не смог сесть в Бишкеке из-за непогоды, а пилот Путина справился

Борт номер один сумел филигранно приземлиться в Киргизии, несмотря на сильнейший туман.

Борт министра обороны Сергея Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке, где сегодня проходило заседание совета глав военных ведомств стран — членов ОДКБ. Как стало известно Лайфу, из-за тумана и высокой влажности самолёт пошёл на второй круг и в итоге приземлился в Алма-Ате, которая расположена в соседней республике (Казахстан).

Отметим, что расстояние между Бишкеком и Алма-Атой — чуть более 200 километров (не более четырёх часов на машине).

В аэропорту Бишкека Лайфу сообщили, что из-за погоды борт номер один также хотели направить в Алма-Ату, однако пилот президента Владимира Путина сказал "посажу" и филигранно приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не на ощупь. Информацию о президентском борте Лайфу подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да. Это так. Но были соблюдены все допуски для президентского самолёта, — отметил представитель Кремля.

Ранее Лайф сообщал, что Путин прибыл к месту проведения саммита ОДКБ на Aurus. В ходе своего выступления он поблагодарил страны-партнёры за поддержку идеи участия военных контингентов всех стран ОДКБ в Параде Победы в Москве.