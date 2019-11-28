"Невезучий" самолёт дважды не пустили в Ростов и дважды направили в Краснодар

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы, дважды не смог приземлиться в Ростове-на-Дону из-за тумана.

Как стало известно Лайфу, сначала борту отказали в посадке в аэропорту Платов и перенаправили его в Краснодар. Там лайнер дозаправился, экипаж получил метеосводку, в которой говорилось об улучшении погодных условий, и второй раз прилетел в Ростов. Но ему снова не разрешили сесть — и снова из-за тумана.

Подписчик телеграм-канала "Ростов № 1" подсчитал, что лайнер сделал более 10 кругов над Ростовом. Сейчас самолёт находится на пути в Краснодар. На табло аэропорта Платов сообщается, что ожидаемое время прибытия рейса — 21:40.

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