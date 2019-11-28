Организаторы Евровидения-2020 показали логотип конкурса

В качестве нового слогана была выбрана фраза Open Up, что в переводе с английского означает "откройся".

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2020 представили основной логотип мероприятия. Соответствующее фото и анимированный ролик были опубликованы на официальном сайте конкурса.

Логотип, посвящённый 65-летию Евровидения, представляет собой абстрактное изображение, состоящее из цветов флагов 41 страны-участницы. Весь логотип собирается из лучей, которые появляются в том порядке, в котором страны впервые принимали участие в конкурсе.

— Этот дизайн соответствует характеристикам голландского дизайна: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он красочный, праздничный и, что немаловажно, широко применим, — подчеркнул исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер.

Напомним, что городом, где пройдёт Евровидение-2020, выбран голландский Роттердам. Как сообщили организаторы мероприятия, он пройдёт 12–16 мая.