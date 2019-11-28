Россиян предупредили о мошенниках в сервисах знакомств

Генпрокуратура отметила, что злоумышленники всё чаще используют технические новинки вместо стратегий психологического воздействия.

В России широкое распространение получило мошенничество с платёжными картами, материнским капиталом, надомными работами. Теперь всё более популярным становится мошенничество с помощью различных сервисов знакомств. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной на ведомственном канале "Эфир".

— Всё более изощрённым становится мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в Интернете, — добавил Александр.

По его словам, раньше мошенничество основывалось на различных приёмах психологического воздействия. Сейчас же существенное влияние оказывает внедрение достижений научно-технического прогресса в области информатизации.

Куренной также отметил, что разнообразие действий мошенников и схем, которые они используют, становится всё больше и каждый раз применяются и изобретаются новые виды преступлений.

Раннее Лайф рассказывал о том, как мошенники крадут деньги, притворяясь банками, Avito и Youla.