Борт номер один садился в плотном тумане, условия — почти экстремальные. Но по лицу президента прочесть об этом было нельзя.

В распоряжении Лайфа оказалось видео встречи Владимира Путина в аэропорту Бишкека, куда он утром в четверг прибыл на саммит ОДКБ. Ранее стало известно, что борт номер один из-за сильнейшего тумана пришлось сажать буквально вслепую, однако пилот президента справился с этим с ювелирной точностью.

Путин приземлился в международном аэропорту Манас. Там главу российского государства встречал лично президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также девушки в национальных костюмах.

Судя по кадрам, президент России даже не подал виду, что посадка была практически экстремальной и борту номер один предлагали сесть в соседнем Казахстане. Путин спокойно спустился по трапу, тепло поприветствовал Жээнбекова и угостился традиционными киргизскими баурсаками (жареные в масле мелкие лепёшки).

Ранее Лайф сообщал, что из-за непогоды борт номер один хотели направить в Алма-Ату, однако пилот президента сказал "Посажу!" и филигранно приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не на ощупь. А вот самолёт министра обороны Сергея Шойгу пришлось направить на второй круг — и в результате он сел в соседней республике.