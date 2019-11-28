Россиянка обвинила посла Швейцарии Ива Россье в домогательствах

По её словам, он несколько раз пытался принудить её к близости. Один из эпизодов произошёл в разгар чемпионата мира 2018 года, когда она была в командировке.

Бывшая сотрудница Диппредставительства Швейцарии в России обвинила посла Ива Россье в домогательствах. Об инциденте сообщает News.ru.

Наталья П., проработавшая в диппредставительстве 17 лет, утверждает, что мужчина долгое время пытался за ней ухаживать и даже угрожал. Россье стал её непосредственным руководителем в 2017 году, до него она работала с пятью послами и несколькими генконсулами. Женщина утверждает, что новый начальник сразу начал проявлять симпатию, а позже — делать недвусмысленные намёки и флиртовать.

По её словам, он также несколько раз пытался принудить её к близости. Один из эпизодов произошёл в разгар чемпионата мира 2018 года, когда швейцарская делегация находилась в Ростове-на-Дону. В одну из ночей Россье якобы приставал к ней в гостиничном номере, но тогда женщине удалось его вытолкать за дверь.

— Он ввалился ночью пьяный. Он постучался, я открыла, но, когда вы работаете, понимаете, вы думаете, что что-то случилось.Человек завалился в непотребном состоянии, стал приставать, тащить в кровать. Счастливый случай — отпиналась, — вспоминает Наталья.

Она призналась, что не стала предавать случай огласке из-за того, что у неё было двое маленьких детей, 17-летний стаж работы и хорошая зарплата. Поэтому переводчица понадеялась, что посол забудет этот случай, однако позже он прижал её к стене прямо в посольстве и поставил ультиматум — или она будет с ним, или больше никогда не сможет устроиться на работу.

Женщина уволилась и нашла другое место, однако туда начали звонить из посольства и обвинять её в подлоге документов и мошенничестве. Она рассказала, что её даже не рассчитали при увольнении.

— Согласно швейцарскому законодательству, каждый месяц из зарплаты удерживается 10% — это так называемые социальные взносы, которые уходили на накопительный счёт в Швейцарии. За 17 лет накопилось 5 миллионов рублей, мне этого не заплатили, — объяснила она.

Наталья долгое время пыталась решить дело мирно, но в итоге всё же обратилась с иском в Басманный суд, а также написала в МИД Швейцарии и Минюст, требуя проверить действия Россье. Посла решили отозвать, однако в диппредставительстве ситуацию оценивают по-другому. Адвокат посольства настаивает, что отзыв дипломата никак не связан со скандалом.

Диппредставительство тоже подало заявление в полицию и требует возбудить уголовное дело из-за подделки документов и мошенничества, якобы совершённых бывшей сотрудницей. Наталья тем временем обратилась в СУ СКР по Москве и столичный главк МВД РФ. Она просит проверить факты домогательства со стороны посла, а также — посла и министра посольства по фактам клеветы, оскорблений и травли.

Женщина отметила, что устроилась на работу в 2001 году и в 2018-м занимала должность переводчика и старшего ассистента Генерального консула.