Восстановления перелётов между РФ и Грузией призвали не ждать до Нового года

Несмотря на закрытие авиасообщения, россияне чаще туристов из других стран посещают Грузию.

Восстановления авиасообщения между РФ и Грузией не стоит ждать до Нового года. Об этом по итогам встречи со спецпредставителем Грузии Зурабом Абашидзе заявил российский сенатор Григорий Карасин.

— Мы продолжим работу в этом направлении, хотя не стоит ожидать решения о восстановлении полётов до Нового года. Однако мы будем думать, когда, как и в какой форме возобновятся прямые рейсы, — цитирует Карасина грузинский Первый канал.

Он добавил, что Москва и Тбилиси договорились продолжать обсуждение темы, сторонам необходимо будет оценить развитие двусторонних отношений и безопасность для туристов.

Авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено после начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты между странами с 8 июля.