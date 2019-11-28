Четыре человека погибли в страшном лобовом ДТП в Дагестане

Четыре человека погибли в страшном лобовом ДТП, произошедшем сегодня в Буйнакском районе Дагестана в районе 12 часов дня. Об этом Лайфу сообщили источники в правоохранительных органах.

Водитель, который управлял автомобилем ВАЗ 2106, выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места трагедии, на которых видно развороченные автомобили. Также публикуем список пострадавших и погибших в страшной аварии.

Пострадавшие:

Гамзатова З.Г. (2001 г.р.) — доставлена в ЦГБ города Буйнакска

Джалилов М.М. (1994 г.р.) — доставлен в РОТЦ города Махачкалы

Погибшие:

Нурмагомедов Т.М. (1994 г.р.)

Нурмагомедова П.М. (1977 г.р.)

Нурмагомедова А.М. (1971 г.р.)

Джалилова М.М.

На месте работали сотрудники спасательных служб, медики и полиция.