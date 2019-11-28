Четыре человека погибли в страшном лобовом ДТП в Дагестане

Четыре человека погибли в страшном лобовом ДТП, произошедшем сегодня в Буйнакском районе Дагестана в районе 12 часов дня. Об этом Лайфу сообщили источники в правоохранительных органах.
Водитель, который управлял автомобилем ВАЗ 2106, выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с автомобилем Mitsubishi Lancer.
В распоряжении Лайфа оказались кадры с места трагедии, на которых видно развороченные автомобили. Также публикуем список пострадавших и погибших в страшной аварии.
Пострадавшие:
- Гамзатова З.Г. (2001 г.р.) — доставлена в ЦГБ города Буйнакска
- Джалилов М.М. (1994 г.р.) — доставлен в РОТЦ города Махачкалы
Погибшие:
- Нурмагомедов Т.М. (1994 г.р.)
- Нурмагомедова П.М. (1977 г.р.)
- Нурмагомедова А.М. (1971 г.р.)
- Джалилова М.М.
На месте работали сотрудники спасательных служб, медики и полиция.
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