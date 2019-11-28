Каабак: Не дождавшуюся почки малышку могли прооперировать сегодня

Специалист признался, что каждое известие о гибели своих пациентов "воспринимает трагически".

Врач-трансплантолог Михаил Каабак, который должен был провести пересадку почки годовалой девочке из Волгограда, но был неожиданно уволен из больницы, прокомментировал смерть маленькой пациентки.

По словам специалиста, трансплантацию органов ребёнку должны были провести сегодня, 28 ноября, спустя месяц после последней вакцинации.

— Последняя группа вакцин... ей (девочке. — Прим. Лайфа) была введена 28 октября, согласно действующему протоколу, трансплантацию нужно было делать спустя месяц после этой вакцинации, то есть сегодня. Настя умерла вчера, — сказал Каабак.

При этом он добавил, что малышка наблюдалась в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей с февраля этого года. В мае пациентку начали вакцинировать.

— [Врач] каждое известие о смерти своих пациентов воспринимает трагически. Я плакал. Девочке шесть дней назад исполнился год, — признался Каабак.

Как уточняет ТАСС, в связи со смертью годовалого ребёнка с редким заболеванием почек сотрудники СУ СК РФ по Волгоградской области организовали проверку.

Ранее Лайф писал, что после увольнения трансплантолога, проводившего уникальные операции по пересадке органов детям с небольшим весом, погиб ребёнок — годовалая девочка.