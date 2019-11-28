Мама умершей без почки малышки: Есть ещё дети, кому пересадка нужна "ещё вчера"

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Наталья Орлова надеется, что все, кто причастен к увольнению трансплантолога Каабака, понесут наказание.

Мама умершей малышки, оставшейся без почки из-за увольнения врача, рассказала, что не дождаться пересадки могут ещё двое маленьких детей — близнецы с Сахалина.

— Сейчас находятся в очень тяжёлом состоянии два близнеца с Сахалина — Рома и Виталик, которые на искусственной вентиляции лёгких. И если врачей не вернут, то может быть ещё две смерти, рассказала Лайфу Наталья Орлова.

Мама девочки поделилась, что трансплантолог Михаил Каабак провёл её дочери операцию по удалению почек, после чего их семья узнала, что врача и его команду увольняют.

— Мы надеемся, что все те, кто наших врачей уволил, в том числе и Минздрав России, понесут наказание за это, — добавила Орлова.

Напомним, после увольнения трансплантолога, проводившего уникальные операции по пересадке органов детям с небольшим весом, погиб ребёнок — годовалая девочка. В Минздраве РФ сообщили, что, по предварительной информации, девочка скончалась от пневмонии.

Каабак работал в НМИЦ имени Шумакова на четверть ставки. В конце октября матери больных детей призывали не закрывать уникальное отделение трансплантологии, но это всё же случилось. Позднее глава Минздрава Вероника Скворцова встретилась с Каабаком и приняла решение восстановить в должности его и его коллегу Надежду Бабенко.

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