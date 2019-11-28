Мама умершей без почки малышки: Есть ещё дети, кому пересадка нужна "ещё вчера"

Наталья Орлова надеется, что все, кто причастен к увольнению трансплантолога Каабака, понесут наказание.

Мама умершей малышки, оставшейся без почки из-за увольнения врача, рассказала, что не дождаться пересадки могут ещё двое маленьких детей — близнецы с Сахалина.

— Сейчас находятся в очень тяжёлом состоянии два близнеца с Сахалина — Рома и Виталик, которые на искусственной вентиляции лёгких. И если врачей не вернут, то может быть ещё две смерти, — рассказала Лайфу Наталья Орлова.

Мама девочки поделилась, что трансплантолог Михаил Каабак провёл её дочери операцию по удалению почек, после чего их семья узнала, что врача и его команду увольняют.

— Мы надеемся, что все те, кто наших врачей уволил, в том числе и Минздрав России, понесут наказание за это, — добавила Орлова.

Напомним, после увольнения трансплантолога, проводившего уникальные операции по пересадке органов детям с небольшим весом, погиб ребёнок — годовалая девочка. В Минздраве РФ сообщили, что, по предварительной информации, девочка скончалась от пневмонии.

Каабак работал в НМИЦ имени Шумакова на четверть ставки. В конце октября матери больных детей призывали не закрывать уникальное отделение трансплантологии, но это всё же случилось. Позднее глава Минздрава Вероника Скворцова встретилась с Каабаком и приняла решение восстановить в должности его и его коллегу Надежду Бабенко.