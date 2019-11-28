Мадонна отменила три концерта из-за "очень сильной боли"

Мадонна отменила три концерта гастрольного тура Madame X из-за "сильной боли". В своём инстаграме она опубликовала пост, в котором попросила прощения у фанатов.

— Пожалуйста, простите мне такой поворот событий. Мои выступления приносят мне столько удовольствия, и их отмену я воспринимаю как наказание, но боль, которую я испытываю, такая сильная, что мне нужно отдохнуть и послушаться советов врачей, чтобы я могла вернуться в строй ещё более сильной и бодрой и продолжить свои концерты Madame X, — говорится в посте 61-летней певицы.

Из-за плотного гастрольного графика концерты, которые должны были состояться в Бостоне 30 ноября, 1 и 2 декабря, не могут быть перенесены. Деньги за билеты будут возвращены зрителям.

Напомним, в октябре Мадонна переносила шоу из-за травмы колена.