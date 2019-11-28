Эксперты назвали лучшие для выплаты ипотеки регионы России

Для этого аналитики ознакомились со стоимостью однокомнатных квартир и данными о средних зарплатах соотечественников.

Быстрее всего выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру могут жители Челябинска, которым для этого потребуется два года и восемь месяцев. К такому выводу пришли авторы отчёта "Авито недвижимость", опубликованного "Известиями".

На второй строчке в рейтинге оказался Красноярский край, где на погашение ипотечного кредита потребуется три года. Третье место досталось Пермскому краю, где на выплату ипотеки в среднем нужно около трёх лет и трёх месяцев.

По данным экспертов, дольше всех выплачивать взносы будут жители Крыма, которым для этого понадобится девять лет и один месяц. Недалеко расположилась и Московская область, где прощание с кредитом возможно через семь лет, да и то лишь в том случае, если зарплата в среднем составляет 51,1 тысячи рублей.

Сложнее всех жителям столицы, поскольку жильё в Москве в среднем в два раза превышает показатель по стране. Здесь кредит нужно будет выплачивать 24 года.

— Это при условии, что стоимость однокомнатной квартиры в ноябре 2019 года составляет почти 7 341 000 рублей, а средняя зарплата — 59 тыс. рублей в месяц, — отмечается в документе.

Жители Северной столицы смогут выплатить ипотеку на однушку за десять лет при средней зарплате в 48,9 тысячи рублей.

Специалисты отметили, что в среднем на погашение ипотечного кредита на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке российским семьям нужно около десяти с половиной лет.

Ранее Лайф узнал, в каких регионах россияне хуже всего выплачивают ипотеку.