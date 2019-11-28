Пользователи жалуются на сбои в работе Facebook и Instagram

География проблем достаточно обширна, но в России с ними преимущественно столкнулись москвичи и жители Санкт-Петербурга.

В работе "Инстаграма" произошли сбои. Об этом свидетельствуют данные специального сервиса Downdetector. Большинство пользователей (не менее 56%) сталкиваются с проблемами при просмотре новостной ленты, а ещё четверть жалуются, что не могут просматривать истории.

Неполадки также зафиксированы в работе соцсети Facebook. Почти 40% пользователей не смогли войти в свои аккаунты, 33% не могут просматривать ленту новостей, а около 27% жалуются, что соцсеть вообще для них недоступна.

Большая часть пользователей, которые столкнулись с проблемами, проживают на территории США, Франции и Великобритании. Сбои также фиксируют в Нидерландах и Польше. Коснулось это и Украину. А в России с проблемами у "Фейсбука" и "Инстаграма" столкнулись преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга.