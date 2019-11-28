"В другой раз воспользуюсь ступенями". Меркель упала на сцене в Берлине — видео

После инцидента политик самостоятельно поднялась и пошутила над своей неуклюжестью.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель споткнулась и упала, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Соответствующее видео опубликовало на своём YouTube-канале издание The Daily Mail.

После неловкой ситуации 65-летняя Меркель пошутила, что не заметила ступеньки, однако в следующий раз обязательно ими воспользуется.

— Я не заметила ступени. Впрочем, я обязательно воспользуюсь ими в следующий раз. К примеру, когда буду спускаться, — сказала канцлер со сцены.

После этого Меркель обратилась в своей речи к членам Ассоциации немецких торгово-промышленных палат и отметила необходимость изменений во Всемирной торговой организации.

Напомним, в октябре прошлого года Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в бундестаг и пробудет на посту до 2021 года. Ещё в декабре 2018 года она покинула пост лидера Христианско-демократического союза (ХДС). Её преемником стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Меркель бессменно занимает пост канцлера Германии с 2005 года.