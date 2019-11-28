Экс-президент Польши Лех Валенса снова оказался в больнице

Известно, что у 76-летнего политика ранее были выявлены проблемы с системой кровообращения.

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса находится в клинике на обследовании. Об этом он сообщил в своём фейсбуке.

— И снова в больнице, — написал политик, выложив фотографию на больничной койке.

О госпитализации Валенсы также рассказал в "Твиттере" один из сотрудников его команды — Мирослав Щерба.

Chciałbym Państwa poinformować że p. Prezydent @PresidentWalesa jest na badaniach w szpitalu. O tym czy zostanie na dłużej zadecydują lekarze. pic.twitter.com/jGQ9M6qjN1 — Mirosław Szczerba (@mirek_szczerba) 28 ноября 2019 г.

— Я хотел бы сообщить вам, что бывший президент Лех Валенса находится на обследовании в больнице. Врачи решат, останется ли он там дольше, — сообщил он.

В 2017 году Лех Валеса уже был госпитализирован из-за проблем с кровообращением в Гданьске.

Ранее Лайф писал о госпитализированном с ножевым ранением политике в Гонконге.