В Москве в новогоднюю ночь запустят фейерверки с 29 площадок

Зрелище начнётся после часа ночи. Исключение сделают только для площадки на Большом Якиманском мосту.

Жители и гости столицы в новогоднюю ночь смогут наблюдать за фейерверками на 29 разных площадках, 18 из них расположат в парковых зонах. Об этом сообщил глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

— У нас будет 14 площадок в округах, которые специально делаются под новогоднюю ночь. Кроме того, новогодние гулянья у нас пройдут в парках. Новогодний высотный салют запланирован в 11 точках — это традиционные места, они хорошо известны, — приводит его слова РИА "Новости".

Он добавил, что все салюты будут запускать после часа ночи. Исключение сделают только для площадки на Большом Якиманском мосту, где по традиции будет отдельный фейерверк.

Как уточняется, заявление прозвучало в ходе заседания комиссии правительства столицы "О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников".

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