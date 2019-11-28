СМИ: Новый сезон "Симпсонов" может стать последним

Композитор мультфильма поделился своим удивлением, что этот анимационный сериал продолжается так долго.

Автор заглавной музыкальной темы "Симпсонов", американский музыкант и композитор Дэнни Эльфман поделился с Daily Mail своими переживаниями по поводу закрытия анимационного сериала после 31-го сезона.

— Из того, о чём я в курсе, шоу подходит к концу. Я не знаю точно, но слышал, этот год станет последним. Если честно, я до сих пор в шоке, что сериал так долго продержался, — отметил Эльфман.

По словам композитора, он был уверен, что у шоу будет максимум три эпизода, а мелодию, написанную им, вообще никто не услышит.

Опасениями по поводу закрытия сериала также делилась актриса Ярдли Смит, голосом которой разговаривает Лиза Симпсон.

Анимационный сериал был создан в 1989 году Мэттом Грейнингом. На данный момент показано 669 эпизодов.

Ранее сообщалось, что сериал продлён до 2021 года.