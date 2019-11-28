От бензина до бульдозера. В Приамурье пробуют новые методы борьбы с гололёдом

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Коммунальные службы Белогорска ищут эффективные методы борьбы с ледяной коркой, возникшей после аномального дождя. Лучше всего пока справляется бензин, сообщили на официальном портале местной администрации.

<p>Фото © <a href="http://belogorck.ru/novosti/segodnya-v-gorode/37865-dorogi-belogorska-obrabatyvayut-reagentami" target="_blank">Официальный портал г. Белогорска</a></p>

Как уточняется, на нескольких участках 27 ноября протестировали ряд средств, которые могли бы помочь победить лёд.

Мы сравнили, насколько эффективно топят лёд горючие смеси с разной температурой кипения, такие как бензин, спирт и жидкость для розжига огня. Лучше всего с такой задачей справляется бензин. При его горении ледяная плёнка растаяла быстро, — рассказала руководитель предприятия по содержанию и благоустройству дорог Ольга Алексеева.

Она отметила, что, несмотря на успехи, пользоваться бензином на регулярной основе не получится из-за его стоимости. Спирт и жидкость для розжига на деле оказались бесполезными.

В микрорайоне "База 57" ледяное покрытие пытались устранить с помощью бульдозера, но вместе с коркой зацепили и асфальт. Алексеева полагает, что при текущей ситуации бороться с гололёдом получится лишь с помощью реагентов. Сейчас работники коммунальных служб пробуют разные вещества, чтобы выявить наиболее эффективное из них.

Ранее синоптик объяснил разницу между гололёдом и гололедицей.

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