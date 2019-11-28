От бензина до бульдозера. В Приамурье пробуют новые методы борьбы с гололёдом

Коммунальные службы Белогорска ищут эффективные методы борьбы с ледяной коркой, возникшей после аномального дождя. Лучше всего пока справляется бензин, сообщили на официальном портале местной администрации.

Как уточняется, на нескольких участках 27 ноября протестировали ряд средств, которые могли бы помочь победить лёд.

— Мы сравнили, насколько эффективно топят лёд горючие смеси с разной температурой кипения, такие как бензин, спирт и жидкость для розжига огня. Лучше всего с такой задачей справляется бензин. При его горении ледяная плёнка растаяла быстро, — рассказала руководитель предприятия по содержанию и благоустройству дорог Ольга Алексеева.

Она отметила, что, несмотря на успехи, пользоваться бензином на регулярной основе не получится из-за его стоимости. Спирт и жидкость для розжига на деле оказались бесполезными.

В микрорайоне "База 57" ледяное покрытие пытались устранить с помощью бульдозера, но вместе с коркой зацепили и асфальт. Алексеева полагает, что при текущей ситуации бороться с гололёдом получится лишь с помощью реагентов. Сейчас работники коммунальных служб пробуют разные вещества, чтобы выявить наиболее эффективное из них.

Ранее синоптик объяснил разницу между гололёдом и гололедицей.