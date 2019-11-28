В Екатеринбурге появился первый в России донорский "светофор" — видео

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В Екатеринбурге на станции переливания крови появился первый в России донорский "светофор". Об этом сообщает паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

На экране специального табло отражаются три цвета, информирующие об уровне запасов конкретной группы крови и резус-фактора. Соответственно, зелёный означает, что резервов достаточно, жёлтый — не хватает, красный — крайне истощены.

Судя по кадрам со "светофора", на сегодняшний момент в Екатеринбурге требуются все четыре группы крови.

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