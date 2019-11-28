Минобороны запустило ракету "Тополь-М", но россияне приняли её за комету — видео

Задачи данного пуска, подчеркнули в оборонном ведомстве, были выполнены в полном объёме.

Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) с полигона Капустин Яр в Астраханской области запустили межконтинентальную ракету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

— Боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что с поставленными задачами ракета справилась: учебная боевая часть "Тополя" с точностью поразила цель на полигоне Сары-Шаган, расположенном в Республике Казахстан.

При этом россияне, которым посчастливилось увидеть ракету в небе, приняли её за комету. Об этом взбудораженные жители Кургана, Тольятти, Оренбурга, Ижевска и других регионов сообщали в социальных сетях.