Минобороны запустило ракету "Тополь-М", но россияне приняли её за комету — видео

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Задачи данного пуска, подчеркнули в оборонном ведомстве, были выполнены в полном объёме.

Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) с полигона Капустин Яр в Астраханской области запустили межконтинентальную ракету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

Боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что с поставленными задачами ракета справилась: учебная боевая часть "Тополя" с точностью поразила цель на полигоне Сары-Шаган, расположенном в Республике Казахстан.

При этом россияне, которым посчастливилось увидеть ракету в небе, приняли её за комету. Об этом взбудораженные жители Кургана, Тольятти, Оренбурга, Ижевска и других регионов сообщали в социальных сетях.

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