Эксперт рассказал о секте, где состояли родители убитого в Екатеринбурге ребёнка

По мнению специалиста, взрослые просто не были в состоянии понять, что ребёнку нельзя причинять боль, поскольку их головы "были заполнены бредом".

Замкнутые религиозные сообщества по типу того, в котором состояли родители убитого мальчика, могут проповедовать вещи, несовместимые с культурой и ценностями большинства людей. Вступать в них опасно, поскольку сектантство — серьёзная вещь, сопряжённая с религией и верой, то есть с тем, что не подлежит проверке. И поскольку проверить нельзя, в этой сфере есть множество недобросовестных людей. Об этом Лайфу рассказал кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

По его мнению, лучший способ защититься от этого — придерживаться традиционной религиозности, которая была проверена тысячелетним опытом и которая на данный момент является частью мировой культуры.

Та секта, в которой состояли родители жестоко убитого мальчика, вероятно, была одной из сект неопятидесятнического или харизматического толка, указал специалист.

— В этой секте считалось, что из детей надо выбивать греховность, нужно бороться с дьяволом; наказывая ребёнка, вы не должны обращать внимания на его страдания, потому что в аду, в пекле он будет страдать ещё больше. И, конечно, человек, у которого голова заполнена подобным бредом, просто не в состоянии понять, что ребёнку нельзя причинять боль, — сказал эксперт.

Особенно опасно, когда организаторы сект начинают основывать свою так называемую веру на религиозных текстах вроде Евангелия, добавил специалист. Прикрываясь "возвращением к корням", такие люди начинают интерпретировать книги так, как им захочется. И в итоге они скатываются к "оголтелому экстремизму" и начинают наполнять головы своих последователей убеждениями, которые могут толкнуть на совершение человеконенавистнических действий, таких как убийство собственного ребёнка, подчеркнул Невеев.

Напомним, в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли изувеченное тело девятилетнего ребёнка, которого жестоко убили и закопали на территории лесопарка. Оказалось, что отец избивал сына розгами и вставил в рот кляп. Предполагается, что так родители пытались "изгнать бесов" из мальчика.