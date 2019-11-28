В Оренбурге 28-летняя девушка умерла в отделе полиции

На происшествие отреагировал Следственный комитет. Он устанавливает все обстоятельства смерти девушки.

В отделе полиции Оренбурга в ночь на 27 ноября умерла 28-летняя девушка, которую доставили по подозрению в совершении преступления. Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Как уточняется, её привезли в отделение после семейного скандала.

— Девушку доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступления, ей стало плохо, вызвали скорую, но спасти её, к сожалению, не удалось. В данный момент проводится проверка, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

На происшествие отреагировал Следственный комитет. Он уже устанавливает все обстоятельства смерти девушки.