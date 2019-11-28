Егерь с разрубленной головой смог задержать браконьера-убийцу на Урале

Тяжело раненый охотинспектор сумел самостоятельно поймать и обезвредить преступника, его коллега скончался.

Ужасный инцидент произошёл в Таборинском районе Свердловской области. Два егеря, 51-летний Андрей Киргинцев и 48-летний Сергей Ворохобов, пострадали от рук браконьера, которого они преследовали. Об этом сообщает URA.RU.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, браконьер оказал сопротивление. Он выстрелил в Киргинцева, а затем и в Ворохобова, но при втором выстреле произошла осечка.

Сергей Ворохобов вступил в схватку со злоумышленником и получил тяжёлую травму головы, нанесённую топором, а также несколько ножевых ранений.

— Тем не менее у инспектора хватило сил обезвредить вооружённого человека, а также вывезти на снегоходе своего раненого коллегу, по пути вызывая на место ЧП полицию и скорую помощь, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Егеря Киргинцева доставили в больницу города Тавды, но в реанимации он скончался от потери крови. За жизнь второго егеря, Ворохобова, борются врачи.

— В отношении 54-летнего браконьера возбуждено уголовное дело по статьям "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности" и "покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", — сообщил URA.RU старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Браконьер также получил серьёзные ранения.