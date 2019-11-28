"Роскосмос" объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

Перед российской и американской организациями стоят совершенно разные задачи, считают в космической госкорпорации.

В "Роскосмосе" заявили, что заработная плата Дмитрия Рогозина может превышать зарплату его коллеги, главы космического агентства NASA Джеймса Брайденстайна, за счёт доплат за доступ к секретной информации. Об этом заявил руководитель службы внутреннего аудита "Роскосмоса" Артём Мельников в эфире радио "Комсомольская правда".

— NASA, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой. Поэтому все руководители госкорпорации — секретоносители, — сказал он.

На секретоносителей в свою очередь накладывается особое ограничение по контактам и по выездам за рубеж, кроме того, от них зависит стратегический ядерный потенциал.

Мельников отметил, что за рубежом зарплаты людей, которые связаны с ядерной боевой тематикой, в 10–20 раз больше, чем в России.

По данным открытых источников, максимальная зарплата главы агентства NASA Джеймса Брайденстайна составляет 250 тысяч долларов в год, в то время как руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил за 2018 год 29,5 миллиона рублей (460 тысяч долларов).