Живущей в Париже 96-летней блокаднице Ленинграда вручили паспорт РФ

На родине женщина не была уже 40 лет и ужасно тосковала по ней. Смульская призналась, что теперь очень хочет приехать в Петербург и "подышать воздухом своей жизни".

Блокаднице Ленинграда Марии Смульской, больше 40 лет прожившей во Франции, вручили российский паспорт, чтобы она смогла вернуться на родину в Северную столицу. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы очень рады, что смогли выполнить ваше желание и вручили вам паспорт гражданина РФ, — заявил советник-посланник Посольства РФ во Франции Артём Студенников, передавший ей документ. Вместе с ним он передал ей указ президента РФ о предоставлении гражданства.

Женщина, которая уже несколько лет прикована к постели, призналась, что ей дорог Санкт-Петербург и она очень хочет "подышать воздухом своей жизни". Её дочь Иза рассказала, что Мария всю жизнь жалела о том, что переехала, но вернуться ей уже было некуда.

— У неё там ничего нет. Она задавалась вопросом "Где я буду жить?" А потом она уже жалела, что не поехала, — добавила она.

Во время блокады женщина работала санитаркой в военном госпитале. В 1978 году она уехала во Францию вслед за дочерью и оставила свою квартиру государству. На родине она не была уже 40 лет и очень хотела вернуться. Проживая за рубежом, она так и не стала гражданкой Франции. После распада СССР она лишилась и советского гражданства.

Вспоминая блокаду, она описывает её как холодную, морозную и очень тяжёлую. В то же время Смульская утверждает, что "люди были необыкновенные".