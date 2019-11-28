Большинство белорусов хотят видеть Россию союзником или партнёром

Только 0,2% опрошенных считают, что отношения между странами должны быть враждебными.

Социологи выяснили, какие отношения должны быть между Россией и Белоруссией, по мнению жителей республики. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования, проведённого Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.

По данным телефонного опроса, 57,6% респондентов ответили, что считают "союзнические" отношения между Минском и Москвой самым приемлемым вариантом, а 31% отметили, что желают видеть две страны партнёрами.

За нейтральные отношения двух стран проголосовало 10,2% опрошенных. При этом 0,2% заявили, что общение между странами должно быть "враждебным", такое же количество респондентов затруднились ответить.

У белорусов также спросили, как часто они бывают в России. Выяснилось, что более половины опрошенных (55,4%) бывают в стране один раз в год или реже. Чаще бывает в России 21,4% населения, а 23,3% никогда не были на территории РФ.

Ранее Лайф сообщал, что Минск хочет инициировать изменение договора с Россией об охране границ.