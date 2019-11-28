В аэропорту Воронежа тягач столкнулся с самолётом компании S7

С утра аэродром задерживал рейсы из-за плохих погодных условий. В частности, время вылетов переносилось из-за обледенения полос.

В аэропорту Воронежа тягач врезался в самолёт Airbus авиакомпании S7, который должен был лететь в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

По предварительным данным, инцидент произошёл около 8 утра. Причиной происшествия, вероятно, стали сложные погодные условия: сначала выпали осадки, после чего обледенели взлётно-посадочные полосы и их начали обрабатывать.

Самолёт авиакомпании S7 находился на одной из полос и дожидался вылета в московский аэропорт Домодедово, когда в него врезался тягач. В результате аварии никто не пострадал. Повреждённый авиалайнер был отбуксирован для устранения технических неисправностей и дефектов.

Отметим, что из-за плохих погодных условий воронежский аэропорт с утра задерживал рейсы. Днём ситуация улучшилась, однако к вечеру аэродром ввёл режим ограниченной видимости из-за сильного тумана.

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