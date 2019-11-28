Германия обжаловала решение суда ЕС, ограничивающее доступ "Газпрома" к Opal

Министерство экономики и энергетики ФРГ сообщило, что Германия оспорила решение Европейского суда, по которому "Газпром" может только наполовину использовать Opal — наземный отвод от газопровода "Северный поток". Об этом сообщило "Польское радио".

Документы были переданы в суд 20 ноября — последний день для подачи апелляции.

Ранее на основании постановления Еврокомиссии, выданного в 2016 году, "Газпром" мог использовать газопровод на полную мощность. Но в сентябре 2019 года Европейский суд удовлетворил иск Польши, которая заявила, что полный доступ российской компании к газопроводу нарушает принципы энергетической этики.

Из материалов Верховного суда ЕС следует, что поступившая 20 ноября жалоба стала основанием для открытия нового дела Германии против Польши.

Глава Министерства энергетики Александр Новак заявил, что решение по газопроводу было политическим.