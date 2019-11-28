Собака протащила по улицам Саратова человеческую голову

Позже на пустыре, где кормятся животные, были обнаружены другие останки, в том числе нога в кроссовке.

Собака пронесла по Саратову обглоданную животными человеческую голову, об этом рассказал местный житель газете "Взгляд-инфо".

Мужчина, проживающий в Заводском районе города, сразу же позвонил в полицию, чтобы сообщить о страшной находке. Сначала ему показалось, что это был череп ребёнка, но возраст по обглоданным останкам было определить затруднительно.

Правоохранительные органы выехали на пустырь, где кормятся собаки, и обнаружили также другие фрагменты человеческого тела и ступню в кроссовке, эту информацию подтвердило СУ СКР по региону.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по факту смерти человека, выясняются все обстоятельства происшествия и устанавливается личность погибшего.