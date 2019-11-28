В Краснодаре найдено тело экс-начальника полиции, связанного с Цапками

В Краснодаре найдено тело бывшего начальника Кущёвского РОВД Владимира Финько в его собственном доме.

— Мужчину обнаружили с признаками насильственной смерти, однако уже сейчас правоохранители считают, что бывшего полицейского никто не убивал, — сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, Финько покончил с собой. До этого 60-летний мужчина долго болел.

Как утверждает "Комсомольская правда", Владимир Финько покровительствовал банде Цапков, убившей в 2010 году 12 человек в станице Кущёвской, в том числе четверых детей. При этом банда орудовала в регионе с 90-х годов.

По приговору суда Сергей Цапок и двое его подельников получили пожизненные сроки, ещё двое членов банды — по 20 лет. Цапок скончался от инсульта 7 июля 2014 года.