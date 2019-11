Зендая получила титул "Женщина года" на церемонии GQ Men of the Year Awards

Несмотря на юный возраст, актриса завоевала любовь поклонников по всему миру и получила заслуженную награду.

Актриса Зендая стала женщиной года по версии GQ Men of the Year Awards, титул ей присудили на церемонии награждения в Сиднее, пишет издание The Daily Telegraph.

23-летняя звезда кинофильмов продемонстрировала безупречный образ, который подчеркнул её прекрасную фигуру, а вьющиеся локоны Зендаи дополнили белоснежный наряд. Она с улыбкой позировала перед камерами.

— Зендая не просто актриса. Она стремится к тому, чтобы у неё было много поклонников, чтобы она была примером для подражания для подрастающего поколения, — рассказал редактор GQ Australia Майкл Кристенсен и отметил, что девушка добилась заслуженной награды упорным трудом.

Несмотря на юный возраст, Зендая завоевала любовь поклонников по всему миру. Она получила известность, снявшись в двух частях ленты о Человеке-пауке, и планирует сыграть одну из ролей в фантастической киноленте "Дюна", выход которой ожидается в ноябре 2020 года.