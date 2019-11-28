На Украине из колонии "забыли" выпустить отбывшего срок заключённого

На Украине из Бориспольской исправительной колонии "забыли" выпустить заключённого, чей срок прибывания в тюрьме закончился 9 ноября, сообщает прокуратура Киевской области.

Во время личного приёма у заместителя прокурора осуждённый пожаловался на действия администрации исправительного учреждения и заявил, что его незаконно и безосновательно удерживают в местах лишения свободы.

Отмечается, что руководство колонии и люди, ответственные за исчисление срока, были в курсе происходящего, однако освободили бывшего заключённого только после вмешательства прокуратуры.

В настоящее время проводится служебное расследование.

Ранее Лайф сообщал, что осуждённый грабитель решил судиться со ФСИН, попав "не в ту" колонию.