Пушков прокомментировал разницу позиций Макрона и НАТО о моратории на РСМД

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Фото © Twitter / Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в "Твиттере" ответ президента Франции Эмманюэля Макрона и позицию НАТО на послание российского лидера Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет малой и средней дальности в Европе.

Он отметил, что альянс сразу заявил о том, что предложение о моратории не засуживает доверия, и не поддержал российскую инициативу.

Пушков подчеркнул, что "Макрон ищет выход из тупика, а мозг НАТО отказывается работать".

Напомним, 25 сентября Владимир Путин направил в столицы ряда стран, в том числе и членов НАТО, послания с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Президент Франции написал в ответ, что готов рассмотреть предложение Кремля. Германия в свою очередь не приняла предложение России.

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