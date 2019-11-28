Пушков прокомментировал разницу позиций Макрона и НАТО о моратории на РСМД

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в "Твиттере" ответ президента Франции Эмманюэля Макрона и позицию НАТО на послание российского лидера Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет малой и средней дальности в Европе.

Разница между позицией Макрона и позицией НАТО. Альянс сразу заявил: предложение о моратории «не заслуживает доверия» - обсуждать нечего. Макрон же готов воспринять его как «основу для обсуждений». Разница налицо: Макрон ищет выход из тупика, а мозг НАТО отказывается работать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 ноября 2019 г.

Он отметил, что альянс сразу заявил о том, что предложение о моратории не засуживает доверия, и не поддержал российскую инициативу.

Пушков подчеркнул, что "Макрон ищет выход из тупика, а мозг НАТО отказывается работать".

Напомним, 25 сентября Владимир Путин направил в столицы ряда стран, в том числе и членов НАТО, послания с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Президент Франции написал в ответ, что готов рассмотреть предложение Кремля. Германия в свою очередь не приняла предложение России.