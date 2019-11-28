Москву признали лучшим городом для туризма

Церемония вручения самой престижной туристической премии проходила в Омане 28 ноября.

Москва признана лучшим в мире городом для туризма и получила престижную награду World Travel Awards. Об этом сообщил на своей странице в "Инстаграме" мэр города Сергей Собянин.

— Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили "туристический Оскар" в главной номинации — "Лучшее туристское направление. Город", — рассказал он.

Собянин также добавил, что столицу за год посетило уже более 19 миллионов туристов, не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали на один день, и назвал это заслугой москвичей.

С Москвой за эту победу соперничали Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города мира. Церемония награждения проходила в Омане 28 ноября.

World Travel Awards учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в индустрии, в 2020 году её финал впервые пройдёт в Москве.