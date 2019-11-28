Чиновника, избившего мать в её праздник, арестовали до конца января

Ранее суд отказался арестовывать Тимофеева из-за его госпитализации — у чиновника, которого якобы избили полицейские, была сломана нога.

Замглавы отдела по газовой промышленности ФАС Максима Тимофеева по решению Тверского суда города Москвы заключили в СИЗО до конца января. Его подозревают в избиении 80-летней матери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката чиновника Максима Пашкова.

Он также отметил, что намерен обжаловать решение суда.

Ранее суд отказался арестовывать Тимофеева из-за его госпитализации — у чиновника, которого якобы избили полицейские, была сломана нога. Медики поставили ему диагноз: внутрисуставный перелом колена, мужчина уже прооперирован.

Следствие подало ходатайство в суд, заявив, что чиновник сам нанёс себе телесные повреждения, чтобы избежать ареста. Защита, в свою очередь, попросила просьбу отклонить и назначить Тимофееву меру пресечения в виде домашнего ареста не по месту проживания матери или вовсе его освободить.

Напомним, Максима Тимофеева обвиняют в том, что 24 ноября он избил свою престарелую мать. Она была доставлена в больницу в шоковом состоянии и рассказала медикам, что пострадала от рук сына. У неё диагностировали сотрясение мозга и серьёзные травмы головы.

Сам чиновник всё отрицает и говорит, что 80-летняя женщина сама упала в душе. При этом он заявил, что полицейские избили его при задержании и сломали ему ногу.