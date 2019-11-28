Мусорный полигон "Воловичи" в Коломне будет закрыт 29 ноября

Въезд на свалку перегородят мусорными блоками, после этого ожидаются мероприятия по рекультивации.

Полигон "Воловичи" в Коломне закроют 29 ноября. Об этом заявил глава города Денис Лебедев в эфире телеканала "360".

Такое обещание он дал губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Тот уточнил, всё ли готово для того, чтобы мусорная свалка, доставляющая неудобства местным жителям, прекратила свою работу.

Зампред Правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что комплекс переработки отходов в Мячкове включится в работу в полном объеме, что позволит закрыть "Воловичи" в 10 утра 29 ноября.

Он подчеркнул, что планируется перегородить подъезды к полигону бетонными блоками, чтобы не было соблазна продолжать вывозить мусор туда. Далее начнутся мероприятия по рекультивации, проведение которых запланировано на 2021 год.

Воробьёв предложил пригласить общественников и тех людей, которые требовали закрытия свалки, чтобы показать им результаты работы.

Напомним, 28 марта 2018 года Администрация города Коломны выразила готовность начать переговоры с активистами по поводу закрытия полигона "Воловичи", поскольку с 24 марта люди начали выходить на акции протеста и задерживать мусоровозы.